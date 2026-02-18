ヨルシカが、3月4日にリリースするフルアルバム『二人称』のトレーラー映像を公開した。

アルバム『二人称』は、2月26日に講談社より発売するn-bunaが原案・執筆を担当する“書簡型小説”『二人称』を音楽で表現した作品。アルバムには「プレイシック」「太陽」「晴る」「忘れてください」「修羅」「火星人」「ルバート」「アポリア」「へび」「月光浴」の既発曲に加えて、リレコーデイングした「ヒッチコック」に新曲11曲を加えて構成され、全22曲が収録されている。トレーラー映像では全22曲の内、ボーカルトラック20曲を少しずつ楽しむことができるという。

https://youtu.be/JgKtNEUl3-Q

また、本日よりオリジナルミニトートバックが抽選で当たるアルバム『二人称』Apple Music Pre-Add / Spotify Pre-Saveキャンペーンがスタートしているので、是非そちらもチェックしてほしい。

◾️デジタルアルバム『二人称』

配信日：2026年3月4日（水）

※CD発売はございません ◆Apple Music Pre-Add / Spotify Pre-Saveキャンペーン

https://form.universal-music.co.jp/po_yorushika_nininshou/page/index.html

【特典】

参加者全員：3月カレンダー待ち受け画像

抽選50名様：オリジナルミニトートバッグ ▼「茜」※劇場版『僕の心のヤバイやつ』主題歌

配信：https://yorushika.lnk.to/madder ▼収録曲

01.早朝、郵便受け

02.雲になる

03.花も騒めく

04.魔性

05.プレイシック ★

06.ポスト春

07.太陽 ★

08.晴る ★

09.忘れてください ★

10.修羅 ★

11.火星人 ★

12.ルバート ★

13.火葬

14.アポリア ★

15.へび ★

16.うめき

17.啄木鳥

18.ヒッチコック ☆

19.月光浴 ★

20.千鳥

21.櫂

22.海へ ★ 既発曲

☆ リレコーデイング曲

◾️書簡型小説「二人称」 著者：n-buna

2026年2月26日（木）発売

本体価格：7,700円（税込）

商品構成：封筒×32通 / 手紙×約170枚

発売元：講談社

※本商品に音源の収録はありません。

◾️タイアップ／劇場版『僕の心のヤバイやつ』

2026年02月13日（金）全国公開（日本） ©️桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会 桜井のりおが「チャンピオンクロス」（秋田書店）で連載中の最新作で、コミックス累計発行部数は700万部を突破。陰キャで中二病の中学生・市川京太郎と、天真爛漫な美少女・山田杏奈が織りなす青春初恋ラブコメディ。TVアニメは2023年4月に第1期、2024年1月に第2期が、テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠・BS朝日・CSテレ朝チャンネル1にて放送。第2期は「第29回アジア・テレビジョン賞」2Dアニメ部門最優秀賞を受賞するなど、国内外で大きな反響を呼びました。そしてついに、劇場版が2026年2月13日（金）に全国公開されます。劇場版では、市川視点でTVアニメシリーズを再編集し、TVでは描かれなかった第2期のその後――“姉・香菜のライブシーン”や、“山田との特別な瞬間”が完全新作映像として描かれます。 配給：東映＝エイベックス・ピクチャーズ

◾️＜ヨルシカ LIVE TOUR 2026「一人称」＞ 2026年3月21日（土）宮城|ゼビオアリーナ仙台

2026年3月22日（日）宮城|ゼビオアリーナ仙台

2026年4月18日（土）大阪|大阪城ホール

2026年4月19日（日）大阪|大阪城ホール

2026年5月30日（土）愛知|名古屋 日本ガイシホール

2026年5月31日（日）愛知|名古屋 日本ガイシホール

2026年8月4日（火）福岡|マリンメッセ福岡A館

2026年8月5日（水）福岡|マリンメッセ福岡A館

2026年9月15日（火）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY

2026年9月16日（水）千葉|LaLa arena TOKYO-BAY 特設サイト：https://yorushika.com/feature/livetour2026_ichininsho