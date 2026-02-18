ドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」が、「わんぱくメンチカツバーガー」を2月25日から期間限定で発売します。【画像】でっっっっか！！コチラが「わんぱくメンチカツバーガー」です！おいしそう！！同商品は、全長約21センチ、重さ約230グラムの「超巨大メンチカツ」に、濃厚なデミグラスソースとチェダーチーズ、シャキシャキの千切りキャベツを合わせた一品。同