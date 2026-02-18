不動産ポータルサイト「LIFULL HOME'S」を運営するLIFULLは18日、掲載物件への問い合わせ数を駅別に集計した、「みんなが探した！住みたい街ランキング」を発表した。住みたい街のアンケートではなく、物件問い合わせ数を集計したランキングであるため、「ユーザーが本気で探した街が分かるランキング」だとしている。1位は三拍子揃った「葛西」1位は、東京メトロ東西線の「葛西」で首位は2年連続。葛西は40平方メートルのマンショ