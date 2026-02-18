ニュージーランド航空は、東京/成田〜オークランド線への新仕様ボーイング787-9型機の投入開始日を5月24日からに変更した。当初は5月17日から投入を予定していた。ドア付きの「ビジネス・プレミア・ラックス」が4席、「ビジネス・プレミア」が22席、プレミアムエコノミークラスが33席、エコノミー・スカイカウチ13席を含むエコノミークラス213席の計272席を配置している。ビジネスクラス最前列の「ビジネス・プレミア・ラックス」