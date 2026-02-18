NZ中銀ハト派据え置き、早期利上げ期待後退でNZドル急落 NZ中銀は政策金利を予想通り据え置いた。中銀はインフレが今四半期中に目標範囲に戻る見込みだと見ており、早期の利上げ観測が後退している。ハト派声明を受けNZドルは急落している。一方、NZ株は上げ幅を拡大している。 インフレ率は今四半期中に中銀目標1-3％の範囲内に戻る可能性が高い 今後12カ月でインフレ率が目標の中間値である2％まで低下すると確信している