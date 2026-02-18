垂直で離着陸可能という未来を予感させた軍用機アメリカ海兵隊は2026年2月14日、組織計画を発表し、AV-8B「ハリアーII」の退役スケジュールを正式に明らかにしました。【画像】もうこの部隊だけ…最後までAV-8B「ハリアーII」を運用する第223海兵攻撃飛行隊公式のAV-8B「ハリアーII」の退役式典は、2026年6月3日にノースカロライナ州チェリーポイント海兵航空基地で実施される予定です。同機は垂直・短距離離着陸機（V/STOL機）