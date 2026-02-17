２月17日にアジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第８節が開催され、サンフレッチェ広島は韓国のFCソウルと敵地で対戦した。10分と27分に失点した広島は、無得点のまま後半アディショナルタイムを迎える。このまま０−２で敗戦かと思われた90＋３分にジャーメイン良が得点を挙げると、その３分後に木下康介がゴールを奪い、２−２のドローに持ち込んだ。 この結果、４勝３分け１敗の戦績で勝点15とし、