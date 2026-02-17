日本テレビが、2月16日、定例会見をおこなったのだが、そこで触れた皮肉まじりの “総括” に波紋が広がっている。「この日、日テレが製作に関与した長編アニメ映画『果てしなきスカーレット』の苦戦について、取締役が『大不振で終了しました』と、自虐まじりに報告しました。さらに気になったのが、同作が低迷した要因についての分析です。『ネガティブキャンペーンの波にのみ込まれてしまった。それにより、ライトユーザー