２月９日、札幌市手稲区の木造２階建て住宅が爆発した火災。５人が死傷し、７５軒の住宅に被害が及びました。あれから１週間以上が経ち、１７日に新たな動きがー（北海道ガス川村智郷社長）「多大なる苦痛とご不便をおかけしていることを心より深くお詫び申し上げます」会見を開き陳謝したのは、爆発した住宅にプロパンガスを供給していた北海道ガスグループです。（北海道ガスジェネックス梅村卓司社長）「今回の