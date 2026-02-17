岩崎良美が歌う名作アニメ『タッチ』（フジテレビ系）のオープニングテーマ『タッチ』を、B’zのボーカリスト・稲葉浩志がロック調にカバーし、騒然となっている。「2月13日に公開された動画配信サービス『Netflix』の公式チャンネルで聴くことができます。稲葉さんの独特のシャウトが、日本を代表する甘酸っぱい青春アニソンと融合。強烈なグルーブ感を生み出しています」（音楽ライター）“本家” の『タッチ』から約40年。い