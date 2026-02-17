日本コカ･コーラは、「FIFA ワールドカップ26」の開催を記念し、サッカーボールと大会ロゴをあしらった「コカ･コーラ」FIFA ワールドカップ限定デザインパッケージを、2026年2月16日(月)より全国で発売した。同日より、「コカ･コーラ FIFA ワールドカップ26」キャンペーンも開始した。「コカ･コーラ」FIFA ワールドカップ限定デザインパッケージ本キャンペーンは、「コカ･コーラ」製品を購入して応募することで、「FIFA ワールドカ