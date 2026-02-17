「コカ･コーラ FIFA ワールドカップ26」キャンペーン開始、現地応援ツアー参加のチャンスや限定ユニフォームが登場 / 長友佑都選手、XGのムービーも公開
日本コカ･コーラは、「FIFA ワールドカップ26」の開催を記念し、サッカーボールと大会ロゴをあしらった「コカ･コーラ」FIFA ワールドカップ限定デザインパッケージを、2026年2月16日(月)より全国で発売した。同日より、「コカ･コーラ FIFA ワールドカップ26」キャンペーンも開始した。
「コカ･コーラ」FIFA ワールドカップ限定デザインパッケージ
本キャンペーンは、「コカ･コーラ」製品を購入して応募することで、「FIFA ワールドカップ26」の現地応援ツアーに参加し、現地の熱狂を発信する「コカ･コーラ」現地リポーターになれるチャンスや、先着で必ずもらえる「コカ･コーラ」限定ユニフォーム(コーク限定ユニ)などが用意されている。抽選でオリジナルグッズが当たるコースも展開される。
また、「コカ･コーラ FIFA ワールドカップ26」ジャパンアンバサダーに就任したHIP HOP/R&Bアーティストグループ XGが出演するWEBムービーを公開。XGは「コーク限定ユニ」を取り入れたファッションで登場し、キャンペーンを盛り上げる。
あわせて、「FIFA ワールドカップ26応援ツアー」に応募する参加者に向けた長友佑都選手のメッセージムービーも公開される。
長友佑都選手のメッセージムービー〈「コカ･コーラ FIFA ワールドカップ26」キャンペーン概要〉
対象の「コカ･コーラ」製品を購入し、キャップ裏コードをCoke ONアプリでスキャン、またはCoke ON対応自動販売機で購入することで応募ポイントを獲得。貯めたポイント数に応じて、各賞品に応募できる。〈賞品〉
◆「FIFA ワールドカップ26応援ツアー」コース
6ポイント:FIFA ワールドカップ26応援ツアー 5組10人
応募期間:2026年2月16日(月)〜3月15日(日)23:59
※本コースは、キャンペーンに関する広報活動を行う現地リポーターに就任できる権利(報酬あり)。
◆「コーク限定ユニ」コース(先着)
36ポイント:コーク限定ユニ(全10種) 10万人
応募期間:
第1弾:2026年2月16日(月)〜4月19日(日)先着5万人
第2弾:2026年4月20日(月)〜7月5日(日)先着5万人
※各デザインにつき1人1枚まで、最大10枚まで獲得可能。サイズはフリーサイズ。
◆デジタルポイント･限定グッズコース
1ポイント:デジタルポイント 500ポイント 1万名
4ポイント:コカ･コーラ FIFA ワールドカップ26ステンレスボトル 300名
8ポイント:コカ･コーラ FIFA ワールドカップ26ミニ冷蔵庫 100名
ダブルチャンス:デジタルポイント 10ポイント 200,000名
応募期間:2026年2月16日(月)〜7月5日(日)23:59
※ステンレスボトル、ミニ冷蔵庫は2026年4月19日(日)23:59まで。〈対象製品〉
「コカ･コーラ」、「コカ･コーラ ゼロ」、「コカ･コーラ ゼロカフェイン」
※一部地域･店舗では取り扱いのない場合があり、対象製品がなくなり次第終了。
■キャンペーンサイト〈WEBムービー公開〉
XGが出演するキャンペーンWEBムービーは、「コカ･コーラ」公式SNS(X/Instagram)にて公開。各メンバーによる「コーク限定ユニ」のファッションコーディネートポイントも紹介される。あわせて、長友佑都選手による応援メッセージムービーも公式SNSで公開される。
「コーク限定ユニ」を着こなすXGのメンバー７人の写真を見る