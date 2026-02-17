¡Ú¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾ã³²¡Û 2·î17Æü11»þº¢～ È¯À¸ Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢2·î17Æü11»þº¢¤è¤ê¡Ö¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤Æ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Wii U/¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー3DS¤Î¡Ö¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡£ËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¤Ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¤¬Àµ¾ï¤Ë²ÔÆ¯