俳優の加藤諒が１５日、Ｘを投稿。事実誤認のＡＩ要約記事が拡散されていることに「悲しいです」とつぶやいた。加藤は「Ｘさん？ＡＩさん？」と切り出し「２月１３日には誕生日、１４日はバレンタイン。最近はＨａｐｐｙな投稿しかしていません」と自分のＸでの投稿を説明した。その上で「にもかかわらず、発信していない内容の記事が表示されています」としてＸ上で要約されている記事を添付。そこには「加藤諒の『ヨネダ２