ＢＴＭが反発している。同社は１６日の取引終了後、アマゾン・ウェブ・サービス（ＡＷＳ）向けのＢＣＰ（事業継続計画）及びランサムウェア対策ソリューションの提供を開始したと発表しており、手掛かり視された。サーバーやネットワークなどのＩＴインフラをコードで定義し、自動化して構築・管理する「インフラストラクチャー・アズ・コード（ＩａＣ）」を活用してソリュ