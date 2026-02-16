アルペンスキー男子回転、唯一の日本人相原は2回目へ

ミラノ・コルティナ五輪は16日、アルペンスキー男子回転を行っている。雪が降りしきる悪コンディションで、途中棄権が続出。実に半分以上が途中棄権という状況に、日本のファンからは「見てても切ないだけ」「無茶苦茶だろこれ」と言う声が上がった。

96人がエントリーし、ゴールできたのは46人だけ。実に50人が途中棄権した。大回転で優勝し、ブラジルに冬季五輪の初メダルをもたらしたルカス・ピニェイロブローテンもゴールにたどり着くことができなかった。コースアウトが続出する難コースと環境に、日本のファンからはX上に驚きのコメントが並んだ。

「アルペン男子50人不完走はエグい」

「見てるがコース鬼畜すぎるよ。吹雪いてるから余計に難しくなってる」

「完走できたのが半分以下ってすごいな…」

「コース超絶難し過ぎ」

「これ超やりづらそうなコンディションじゃん…」

「DNF多すぎる 見てても切ないだけだ」

「無茶苦茶だろこれ」

「アルペン、視界悪すぎやろ……」

日本から唯一出場している相原史郎（小泉SC）は1分0秒83のタイムで23位。上位30人による2回目に進出した。初の五輪でのパフォーマンスに「めちゃくちゃ難しいセットと悪天候の中2本目に進んだ相原選手すごい！」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）