五輪公式Xは2026年2月14日のバレンタインデーに、ミラノ・コルティナ冬季五輪で一緒に過ごした、カーリング英国代表と韓国代表のカップルを紹介した。投稿された動画では、本人らがなれそめも語っており、「かわいい」といった反響が寄せられている。「26年バレンタインデーを一緒に」五輪公式Xは、「カーリング界のラブストーリー！」として、カーリング英国代表のボビー・ラミー選手と、韓国代表のソル・イェウン選手を紹介した