廣山望監督が率いるU-16日本代表は現地２月14日、ポルトガルのアルガルベで行われている「4 Nations Tournament」の第２戦でU-16ドイツ代表と対戦。０−３で敗れたポルトガルとの初戦に続いて１−８の完敗を喫した。開始１分にミスから先制点を献上した日本は、その後も相手の攻撃を止められず、前半だけで６失点。49分に 礒部怜夢（鹿島アントラーズ・ジュニアユース）のゴールで１点を返したものの、75分と90＋2分にも被弾し