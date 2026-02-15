お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭（４７）が１４日深夜放送のニッポン放送オードリーのオールナイトニッポン」に出演。若林は喉の不調のため、先月２４日と３１日の同ラジオを欠席。医者から「声を張らないんだったら復帰していいよ」と診察を受けたといい「声帯がもうボロボロらしい。大谷（翔平）さんの手術前の肘だって言ってた、先生が。ベース炎症が起きてんだって、ずっと。ダメージの蓄積だって」と現状を語った