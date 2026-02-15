ジャンプLH銀の二階堂蓮、スポンサーの日本ビールが話題ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ個人ラージヒルが14日（日本時間15日）に行われ、二階堂蓮（日本ビール）が銀メダルを獲得した。ジャンプ界の大先輩が、テレビでスポンサー企業の名前を連呼すると、ファンが一斉に検索したのかサイトに繋がりづらくなるという珍事に発展した。15日、TBS系「サンデーモーニング」に出演し、二階堂のジャンプを解説