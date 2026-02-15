ジャンプLH銀の二階堂蓮、スポンサーの日本ビールが話題

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ個人ラージヒルが14日（日本時間15日）に行われ、二階堂蓮（日本ビール）が銀メダルを獲得した。ジャンプ界の大先輩が、テレビでスポンサー企業の名前を連呼すると、ファンが一斉に検索したのかサイトに繋がりづらくなるという珍事に発展した。

15日、TBS系「サンデーモーニング」に出演し、二階堂のジャンプを解説したのは長野五輪金メダリストの船木和喜。二階堂について「本人がなかなか現場で言えないんですよ。宣伝行為なんでね」と五輪の特殊な環境に触れ「あの『日本ビール』に所属しまして、費用面とかそういうもので、精神的な安定に繋がってるんですね」とスポンサー企業を紹介した。更に「日本ビールです」「日本ビールのおかげで」などと計4度も連呼。スタジオには笑いが起きた。

この発言で気になったファンが一斉に検索したのか、日本ビールのサイトに繋がりづらくなる事象が発生。X上には「日本ビールのサイト見れないw殺到してサーバーダウンしたか！？宣伝効果抜群の船木さん」「日本ビール連呼でHP大混雑w」「ネット開いても繋がらんねぇ！」「もう、日本ビールのサイトが重い、テレビの影響は凄いな」「日本ビール思わず検索してしまったが、殺到しているのか、なかなか開けない」とコメントが並んだ。

船木は50歳になった今も国内戦に出場する現役選手。更に出身の北海道・余市町のリンゴやサクランボでパイを製造販売し、収益を若手ジャンパーの育成にも使っている。



（THE ANSWER編集部）