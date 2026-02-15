で製作のアニメシリーズ「ターミネーター 0」が、1シーズン限りをもって打ち切り終了となることがわかった。ショウランナーのマットソン・トムリンがXにて伝えた。 「ターミネーター 0」は2024年8月29日より配信されたシリーズ。映画『ターミネーター』シリーズに基づき、自我が覚醒した人工知能スカイネットが人類に核戦争を仕掛けた“審