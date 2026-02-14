ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は176.99点をマーク。合計280.06点として銀メダルを獲得した。佐藤駿（エームサービス・明大）も銅メダルを獲得した。フィギュア観戦のために現地を訪れていた日本のお笑い芸人が驚きの遭遇を報告した。現地入りし、フリーを客席から観戦していたのは、ワタナベエンターテ