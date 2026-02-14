2026年2月14日、北海道せたな町北檜山区兜野の海岸で男性の遺体が見つかりました。14日午前9時半ごろ、釣りをしていた男性から「人が打ち上げられている」と警察に通報がありました。警察によりますと、遺体に目立った外傷はなく、フード付きのパーカーとカッパのズボンを身に着けていたということです。せたな町では（2026年）1月29日、鵜泊漁港を出港した「第二十八八重丸」と連絡が取れなくなっていて、その