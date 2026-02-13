【その他の画像・動画等を元記事で観る】カナダ出身のアーティスト・KALAから初の配信EP「SEKAI//DIVIDE」が届けられた。TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』OPテーマ「KINGSBLOOD」を含む本作は、“分断され続ける世界”に対するKALA自身の視線に貫かれた作品。デジタルとアナログを融合させたヘビーなサウンド、日本語と英語を行き来するリリック、そして、鋭さ、パワー、エモーションを共存させたボーカルを含め