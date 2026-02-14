金メダル有力候補だったマリニンがまさかの8位に終わった(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュア男子フリーで、金メダルの有力候補だったイリア・マリニンがフリーで転倒するなどミスを連発。SPとの合計254.49点で8位という結果に終わっている。 【関連記事】「これだけミスして悔しいはずなのに…」王者がまさかの失速も“人間力”が「神レベル」称賛の声が続々【冬季五輪】「4回転の神」と呼ばれる21歳のまさか