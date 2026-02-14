あふれ出した“ネガティブ”な思考…「すべては最悪のタイミングで」　米メディア「これ以上ないほど残酷な結末」【冬季五輪】

金メダル有力候補だったマリニンがまさかの8位に終わった(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア男子フリーで、金メダルの有力候補だったイリア・マリニンがフリーで転倒するなどミスを連発。SPとの合計254.49点で8位という結果に終わっている。

【関連記事】「これだけミスして悔しいはずなのに…」王者がまさかの失速も“人間力”が「神レベル」称賛の声が続々【冬季五輪】

「4回転の神」と呼ばれる21歳のまさかの結果に、米メディアも驚いている。米スポーツ専門局『ESPN』は「過去3年間、あれほど軽々と、容易にジャンプを決めてきた彼だったが、すべての重みが突如として彼にのしかかったのだ」と記し、「金メダルを運命づけられていると思われたスケーターが衝撃の8位に沈むという、これ以上ないほど残酷な結末。一方で、カザフスタンのミハイル・シャイドロフが勝利を収めるという劇的な展開となった」と伝えている。

マリニンは競技後「やってしまった。正直に言って、それが真っ先に頭に浮かんだことでした」と述べ、「人生におけるあらゆるトラウマのような瞬間が、本当に頭の中にあふれ出してきたんです。あまりにも多くのネガティブな思考が入り込んできて、それを制御することができませんでした」と、やり切れない思いを口にしたという。