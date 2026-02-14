「おならが出やすい」悩む人は多い「おなら」は誰もが避けることのできない生理現象なので、決して恥じることではありません。しかし、人前で出ると周囲の目が気になってしまうもの。また、体質的に他の人よりも「おならが出やすい」人もいます。相談しにくいことなので、日常生活で人知れず悩みを抱えてしまうこともあるようです。【画像】「切実…」意外と多い“人には言えない”体の悩みTOP8を見る（9枚）「静かな職場がつらい