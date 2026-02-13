2月13日、元TOKIOの松岡昌宏が公式サイトを更新。これまで出演してきた『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）を降板することを報告し、悲しみが広がっている。同日の公式サイトには、『松岡昌宏の出演番組に関するお知らせ』と題したお知らせが更新された。そこには、「私、松岡昌宏は、約30年にわたって出演させていただいた日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH！！』を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨を