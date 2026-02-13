2月13日、元TOKIOの松岡昌宏が公式サイトを更新。これまで出演してきた『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）を降板することを報告し、悲しみが広がっている。

同日の公式サイトには、『松岡昌宏の出演番組に関するお知らせ』と題したお知らせが更新された。そこには、「私、松岡昌宏は、約30年にわたって出演させていただいた日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH！！』を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨をお伝えしました」と、降板を日本テレビ側に伝えたことを報告。

さらに、関係者や視聴者への感謝を綴り、「私自身そしてTOKIOというグループは、鉄腕DASHに育てていただいたといっても過言ではなく、日本テレビ様には感謝しかありません。先日、日本テレビの福田社長と直接お目にかかる機会をいただき、本当にありがたい思いですが、ここで区切りをつける決断をしました」と、苦渋の決断をしたことを明かした。

「同番組では2025年6月、国分太一さんのコンプライアンス違反が発覚し、それを発端としてTOKIOが解散。その後、事務所の後輩へバトンタッチしている姿も目立つようになり、残された城島茂さんや松岡さんの今後の出演について注目が集まっていました」（テレビ局関係者）

降板の知らせはSNSでも拡散され、ファンからの悲しみの声が溢れていた。さらに、ファンが注目していたのは、松岡が添えたメッセージのなかにある“5文字”だった。

「松岡さんのコメントの終盤には、今後も番組を応援することと同時に、《日本テレビ様には素晴らしいキャストと番組制作関係者の想いやアイデア、そして番組に関係する皆様の安全と権利に十分にご配慮いただきながら、楽しく、そして優しい鉄腕DASHを作り続けていただけることを切に願っております》と添えられたのです」（芸能プロ関係者）

強調された“安全と権利”という5文字。この言葉にはファンも反応。

《ここに全部詰まってる》

《文面は静かだけど、怒ってるなこれ》

と、Xには松岡の言わぬ思いが隠れていることを察するコメントが相次いだ。

「松岡さんは、日テレと“答え合わせがしたい”と言う国分さんに対して、強く拒む日テレ側に不信感を抱いていました。2025年12月に発売された『週刊新潮』では、国分さんの降板についての説明を全く受けないまま番組のロケが続いていたことを明かすなど、相互に不穏な空気が漂うことに。

グループ解散時など、これまでも気丈に振る舞う姿を見せてきた松岡さん。今回公表したコメントも、複雑な思いを抱えながらも恩義のある日テレに対して、丁寧に言葉を選んで書かれている印象です。まさに、松岡さんらしい文章と言えるでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

松岡の静かで強い思いが、番組の今後に繋がっていくといいのだが――。