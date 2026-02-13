ミス東大２０２０グランプリの神谷明采（あさ）が１３日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。炎上した投稿について謝罪した。神谷は１１日に「ガンダしてファイナルコールで乗れましたいつも迷惑かけてごめんなさい」と飛行機内の自撮り画像とともに投稿していた。ファイナルコールとは飛行機の搭乗締め切り直前に行う最後の案内のこと。これに遅れると出発遅延もあり得るという。また、ガンダは?ガンガンダッシュ?の略とされている