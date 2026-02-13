元ミス東大でタレントとしても活動する東大大学院在学中の神谷明采（かみや・あさ）が１３日、Ｘを更新。海外から帰国する際に、搭乗機に「ファイナルコールで乗れました。いつも迷惑かけてごめんなさい」と投稿したことが炎上したことを受け、謝罪した。神谷は「この度は。私の軽率なＳＮＳ投稿により、多くの方々に深いな思いをさせ、多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。「航空機の登場に際