「会社が全部やってくれるから大丈夫」──そう思っているサラリーマンは、知らないうちに損をしているかもしれない。年末調整では処理できない控除の対象となる場合や投資で損失が出た場合など、サラリーマンであっても税金を取り戻すために確定申告をしたほうがよいケースがある。それはどんなケースなのか。サラリーマンのための「確定申告・節税チェックリスト」で確認しておこう。会社員でも「数万円」戻る？節税リスト年末