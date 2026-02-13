世界王者の大技が炸裂も…堀島行真、激戦の末に銅　観る者を震わせた滑りに賛辞「ダントツにカッコよかった」【冬季五輪】

堀島の「コークスクリュー1440」は観衆を魅了した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子モーグル決勝が現地時間2月12日に行われ、堀島行真が銅メダルを獲得した。優勝候補として出場した今回の五輪では、最後までライバルたちと接戦を演じた末に、2大会連続で表彰台に登った。

10日に行われた予選1回目では、トップの85.42点を記録するなど、他を寄せ付けない滑りで決勝進出。迎えた決勝では、1回目が80.35点で5位につけると、8人に絞られた決勝2回目。第2エアで高難度の大技「コークスクリュー1440」を成功させる圧巻のパフォーマンスを披露。得意のカービングターンでもミスなく、勢いに乗ったままフィニッシュラインを超えた。

83.44点をマークした堀島が残り4人を残しトップに。そこから2選手が堀島を下回るも、決勝1回目2位のミカエル・キングズベリー（カナダ）が83.71点を記録。さらに、最終滑走のクーパー・ウッズ（オーストラリア）も83.71点と同点で並び、ターン点の差でウッズが金メダルを獲得。堀島はキングズベリーに次ぐ3位で銅メダル獲得となった。

昨年の世界選手権を制しており、王者として臨んだ今大会では、金メダル獲得も有力視されていた堀島。僅かの差で五輪の頂点には届かなかったものの、アグレッシブな滑りは観るものに強烈な印象を残した。