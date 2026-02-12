2月12日（木）放送「ナゼそこ？+ 【新潟…崩壊寸前ボロボロ㊙廃旅館＆9・11テロで人生激変】2時間SP」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】全財産8000万円を失った波瀾万丈人生！床が抜け、天井が垂れ下がる廃旅館にナゼ1人で暮らすのか新潟県の山奥に、床が抜け天井が朽ち果てた「ボロボロの廃旅館」が。かつては東京で家族と幸せに暮らしていた77歳の男性が、なぜ全財産8000万円を使い果たし、一人