きょう（12日）、香川県多度津町の多度津町立四箇小学校の児童が給食を食べたあと、違和感を感じ口の中から取り出したところ、薄い金属片（約2ミリ×1ミリ）が見つかりました。 【写真を見る】多度津町の小学校の給食に金属片が混入児童の口の中から見つかる約2ミリ×1ミリ【香川】 一方、きょう（12日）正午過ぎ、「善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センター」で「鶏肉のナッツがらめ」の調理に使用されたフライ