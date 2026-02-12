伊藤園が2026年4月期の純利益を従来予想から93.8％引き下げると発表しました。増益予想は一転して大幅減益となる見通し。営業増益との見通しも営業減益へと切り替えました。2期連続の営業減益で、本業で稼ぐ力が低下しています。伊藤園に何が起こっているのでしょうか？◆120億円の減損損失を計上。自販機事業が足枷に純利益が大幅減となった主要因が自動販売機事業の減損損失。伊藤園は自動販売機事業を直接手掛けていました