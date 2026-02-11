浜名湖特産のアサリが深刻な不漁に陥っています。去年の漁獲量はついにゼロに…。「もはや絶滅寸前」という浜名湖名物の資源回復へ漁協も対策に乗り出しています。身が大きく旨味が強いのが特徴とされる浜名湖産のアサリ。しかし2月、浜名漁協が発表したのが…（浜名漁協・渥美 敏組合長）「資源の回復を図るため潮干狩り、自由な潮干狩りについて2026年3月から全面禁漁とします」一般の人の潮干狩り「観光潮干狩り」も含め年間を