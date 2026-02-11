実業家の堀江貴文氏が９日付のＸ（ツイッター）で「原口ザマァ。」と投稿した。これに衆院選で落選した原口一博氏が「おおー。コメントしてくれている。この原口とは、おそらく？」と反応し、ネット上が騒ぎになっている。堀江氏の投稿には「なんかバトってたっけこの２人」「一生懸命な人に向ける言葉ではない」「品がない」「いやいや、子供じゃないんだから」「恥ずかしい物言い」など１７００件超のコメントが殺到。一