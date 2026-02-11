ベトジェットエアは、福岡〜ホーチミン線を期間減便する。月・水・金曜の週3往復の運航を取りやめ、週4往復を運航する。減便期間は3月11日から10月23日まで。予約客には前後の72時間以内の経由便を含めたフライトへの予約変更や払い戻しを案内している。