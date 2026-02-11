女優の上白石萌歌（25歳）が、1月30日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK総合）に出演。舞台「大地の子」で共演する井上芳雄から「人生何週目だ？みたいな気持ちにさせる」と称賛された。舞台「大地の子」に出演する上白石が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。同じく舞台に出演する井上芳雄と奈緒が、上白石についてのインタビューに答えた。井上は「嬉しかったのは、芳雄さんは稽古着の時が1番かっこいい、と急に言っ