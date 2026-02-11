上白石萌歌、井上芳雄から「人生何週目だ！？」との評価

女優の上白石萌歌（25歳）が、1月30日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK総合）に出演。舞台「大地の子」で共演する井上芳雄から「人生何週目だ？みたいな気持ちにさせる」と称賛された。



舞台「大地の子」に出演する上白石が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。同じく舞台に出演する井上芳雄と奈緒が、上白石についてのインタビューに答えた。



井上は「嬉しかったのは、芳雄さんは稽古着の時が1番かっこいい、と急に言ってくれて。初日で緊張していたのでうれしかった。『姉（上白石萌音）も言ってました』って。よく考えたら萌歌ちゃんも緊張していたかもしれないのに、交流、上っ面だけじゃなくてできるというのが、人生何週目だ？みたいな気持ちにさせるんでしょうね」と話した。



奈緒は、上白石が今ハマっているシール帳を自身の分も作ってくれたそうで、「コミュニケーションがキュートで私も童心に帰れる」とコメント。さらに、上白石萌音が現在韓国で舞台「千と千尋の神隠し」を上演中で、萌歌も韓国公演を観に行ってきたという。奈緒が「今度一緒に……」と言いかけると、上白石は「行きたい！！」と即答してくれたそうで、「嬉しいですよね」と語った。