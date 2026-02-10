女優の有村架純（33歳）が、4月スタートの日曜劇場「GIFT」のインタビュー動画に出演。共演する山田裕貴について、素直でまっすぐで実直な「男！っていう感じ」が役柄と共通していると語った。日曜劇場「GIFT」への出演が決まった山田裕貴と有村架純がインタビューに対応。車いすラグビーの選手を演じる山田が、自身の役どころについて「昔の自分を見ているよう」「1人で生きようとしちゃっている。昔の自分のようです」と語ると、