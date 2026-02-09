ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > マツコ・デラックス、緊急手術で入院「首の脊髄が圧迫され…」復帰時… マツコ・デラックス 5時に夢中！ エンタメ・芸能ニュース モデルプレス マツコ・デラックス、緊急手術で入院「首の脊髄が圧迫され…」復帰時期未定 2026年2月9日 18時2分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと マツコ・デラックスが9日の「5時に夢中!」に電話出演した 「首の脊髄が圧迫されちゃって、手とかに痺れが出始めちゃって」と告白 「急いで手術したほうが良いと言われて」と、入院していることを明かした 記事を読む おすすめ記事 フィギュア日本は「金メダルを盗まれた」「あり得ない!!」 佐藤駿の採点に海外不満、ISUに抗議する声も 2026年2月9日 8時47分 「夢であって欲しい」パラレル大回転・失格の斯波正樹、板の下半分がフッ素で陽性と説明「自分で板を触ってなくて...誰も疑いたくはない」 2026年2月8日 21時49分 五輪で失格、スノボ斯波正樹「失格になりにいく理由はありません」不正ワックス問題について説明 再検査ではフッ素検出されず…普段と違う板の仕上げも発生 2026年2月9日 9時58分 北川景子「ハマりそう」、初めての挑戦した“作品”紹介 クオリティにSNS驚き「この仕上がりはさすがです」 2026年2月9日 11時8分 「おこめ券」452万円分を紛失 不要書類と一緒に職員が誤廃棄 大分・別府市長らの給料減額へ 2026年2月9日 14時42分