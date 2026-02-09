ヒューリックが５日続伸。大和証券は６日、同社株の投資判断の「買い」を継続するとともに、目標株価を１８５０円から２２００円に引き上げた。同社は３日に新中長期経営計画（２０２６～３６年）を発表した。１月２９日に発表した２５年１２月期の連結経常利益が１７２９億円となり、現中長期経営計画（２０～２９年）の目標達成にメドがたったことから、新たな計画を明らかにした。この新中長期経営計画では