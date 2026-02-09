8日に行われたプレミアリーグ第25節のリヴァプールとマンチェスター・シティの一戦の終盤の判定が話題となっている。この試合は74分にドミニク・ソボスライの強烈なフリーキックでリヴァプールが先制したが、84分にアーリング・ハーランドの頭での落としからベルナルド・シウバが同点弾を決めると、90＋3分にはハーランドがPKを決め、2−1で逆転勝利を収めた。しかし、この試合では90＋10分のプレーが大きな話題となっている