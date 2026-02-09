音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ」が８日に開催予定だった東京・日本武道館でのデビュー２０周年記念公演は、Ｍｉｃｒｏ容疑者（４５）の薬物事件によって中止された。デュオを組むＳｈｅｎ（シェン＝４４）は事件についてどう思うのか。かつて２人の不仲は有名だったが――。Ｍｉｃｒｏ容疑者は２日、都内の自宅で関東信越厚生局麻薬取締部（マトリ）の家宅捜索を受けて乾燥大麻が見つかり、現行犯逮捕された。Ｓｈｅｎは８日現