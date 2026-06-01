非を認めたテレ朝だがタレント・あの（年齢非公開）がMCを務めるテレビ朝日系の『あのちゃんねる』が正式に打ち切られることになった。７月の改編期を待たずして６月15日に終了する。発端はタレント鈴木紗理奈（48）への「嫌い」発言。５月18日放送の同番組で嫌いな芸能人を聞かれたあのが「鈴木紗理奈」と実名告白したことが、紗理奈本人の耳に入り、〈普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま