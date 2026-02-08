衆院選新潟４区は、中道改革連合の米山隆一氏の小選挙区での落選が確実となった。同区で立候補している自民党の鷲尾英一郎氏の当選が確実になったため。米山氏は比例北陸信越ブロックで重複立候補しており、復活当選の可能性も残っている。