フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマーク。98.00点のイリア・マリニン（米国）を上回って1位となった。中継では思わぬ“ハプニング”に見舞われ、フィギュアファンが頭を抱えた。オリンピックで「Yuma Kagiyama」が輝いた。鍵山は冒頭からトーループの4-3回転を決め